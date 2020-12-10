美國共和黨參議員Marsha Blackburn日前批判「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書以「賤女人」開嗆，結果民進黨抨擊蔡正元與中國官媒沆瀣一氣，同一個鼻孔出氣。蔡正元今天在臉書回嗆並批評民進黨不知道祖先是誰「婊子！民進黨是人嗎？」

川普政府以中國壓迫新疆維吾爾族勞工，禁止美國從新疆生產建設兵團進口棉花和棉花製品；Marsha Blackburn隨後發推感謝川普，並隨後推文說，「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變。」

蔡正元為此在臉書開罵說，美國參議員瑪莎黑燒Marsha Blackburn 是美國第一號賤女人，說她賤一點都不過份，這個無知的賤女人竟然公開說「中國有五千年欺騙和盜竊史」，實在有夠無知和下賤。民進黨為砲轟蔡正元。

蔡正元今天下午發文說，美國參議員瑪莎黑燒指說「中國有五千年欺騙和盜竊歷史」，最先跳出來痛批瑪莎黑燒是「種族主義的bitch 」，都是美籍華人；民進黨派了一個女發言人出來抹紅說「有位大陸媒體人也痛罵黑燒，蔡正元也痛罵黑燒，所以蔡正元是中共同路人。」

他說，這個邏輯很有趣，美國一大堆華人也在痛罵黑燒，所以這些美國華人也是中共同路人；那位大陸媒體人以及美國華人、還有蔡正元，都是覺得自己的祖先被黑燒污衊了，所以跳出來痛罵黑燒，僅管政治立場不同、居住地區不同，但我們都知道祖先是同一個，共同祖先被美國白人誣衊，就應該跳出來反擊。

蔡正元酸嗆說，民進黨當然不一樣，他們的祖先是誰或從那裡來都不得而知，連台灣女人被押去當慰安婦，民進黨都覺得是一個無比光榮，志願服侍大日本皇軍下體的機會，可見民進黨應該是日本人的種，歷史也就沒有五千年，才會跟黑燒一樣沒有知識。

蔡正元也強調，罵黑燒是賤女人是有典故的，賤女人英文是bitch。美國布希總統罵過陳水扁son of bitch，翻譯成中文就是「婊子」；英國文學巨匠莎士比亞在《李爾王》劇本中，出現了很多bitch這個詞；知名歌星瑪丹娜有一首歌叫Bitch! I’m Madonna。民進黨人的水平應該跟瑪莎黑燒差不多，現在就用瑪丹娜的歌名和布希總統的說法，來回應民進黨的批評，並批評民進黨不知道祖先是誰「婊子！民進黨是人嗎？」

(中時 )