海寶國小新校舍「寶瀚樓」10日正式啟用。（謝明俊攝）

海寶國小新校舍「寶瀚樓」10日正式啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌參觀新啟用社區共讀站。（謝明俊攝）

後龍海寶國小新校舍設有模仿天線寶寶的攀爬隧道。（謝明俊攝）

許多民眾近來行經西濱快速道路後龍路段時，遠遠就看見路旁出現一棟藍色亮眼建築物，這是後龍海寶國小最新完工的校舍「寶瀚樓」，歷經1年半的興建，10日上午正式啟用，苗栗縣長徐耀昌主持啟用典禮，校內社區共讀站「絃寶智慧屋」及社區多元學習中心也同時揭牌啟用，提供師生及社區新住民們全新的學習環境。

海寶國小位在後龍鎮最北端偏僻海邊，原校舍大樓啟用超過50年，在縣長徐耀昌及立委陳超明向教育部爭取經費8千7百多萬元，於2019年4月開始動工，並在10日上午正式落成啟用。

海寶國小新建校舍定名為「寶瀚樓」，是由苗栗縣知名建築師陳賢秋所設計，全棟大樓外觀是以遠洋大船為形，並以孩子為本，結合多元文化，以藍色為建築主色，空間分配多樣，並將社區及新住民學習等面向全部納入，形成相當多元的建築體。

為了凸顯童趣，陳賢秋特別在校舍兩端設計隧道及階梯式溜滑梯，讓小朋友在課餘時間能享用更趣味的活動空間，由於整棟建築外牆採取亮眼的藍橙色系及海軍藍，讓人在遠處就可發現，還有許多民眾以為是新蓋好的民宿、餐廳，紛紛打探，甚至是親往學校參觀打卡。

新的寶瀚樓為2層樓建築，共有16間教室、4間廁所以及社區共讀站、多元學習中心，縣長徐耀昌主持啟用典禮，包括後龍鎮長朱秋隆、多位縣議員及縣內國中小學校長都到場祝賀，徐耀昌希望新校舍替海寶國小帶來新氣息，提升師生教學及學習成效。

苗栗後龍海寶國小新建校舍「寶瀚樓」落成啟用，校長楊曼華說明新樓意含。

苗栗後龍海寶國小新建校舍完工，苗栗縣長徐耀昌期許提升師生教學成效。

苗栗後龍海寶國小新建校舍啟用

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