7-ELEVEN未來商店X-STORE4進駐台中北區中清路一段打造台中首家分店，10日正式開幕！首創肖像聯名與X-STORE複合營運，將場景體驗、智能零售巧妙結合，不僅一次解鎖「OPEN！家族X Sanrio三麗鷗」聯名肖像，更可體驗新式智能標籤（RFID）、高速5G網路結合AR肖像互動等未來智能科技，藉由複合、聯名、智能三大策略，重新定義座位經濟，打造最有溫度的智能零售體驗。

X-STORE4總營業面積81.2坪，全店設置46個座位區，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，門市內外觀以「OPEN！家族X Sanrio三麗鷗」聯名肖像為主題，更是首家粉紅色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、生活雜貨、3C、CITY系列飲品、烘焙、博客來、生啤酒等八大業態，再創全新探索（eXplore）、體驗（eXperience）、超越（eXcellent）3E體驗。

以消費者體驗為考量，X-STORE4入店模式多元化，智能入店閘門新增手動輸入手機號碼，也可透過使用綁定OPEN POINT會員的icash2.0或聯名卡、手機出示OPEN POINT APP會員條碼，共3種入店；若還不是OPEN POINT會員，僅需在閘門前螢幕上輸入電話號碼，立即可成為會員。

X-STORE4首度使用「新式智能標籤（RFID）」，與永豐餘投控旗下永道射頻合作，上萬件商品都貼上量身訂製的OPEN新式智能標籤，消費者只要將商品放置於自助結帳區就能秒速結帳，並可使用7種支付工具，串聯OPEN POINT會員累點功能，體驗新式智能標籤（RFID）結帳模式的智能未來商店。

X-STORE4與電信龍頭中華電信合作，高速5G與AR技術結合打造實境體驗零售場域，透過2台85吋大尺寸螢幕，可與OPEN！、Sanrio三麗鷗家族6大肖像一起踢球、跳繩，整個門市都是智能趣味遊樂場。

「智FUN機」創新3C商品銷售模式，不僅可賣飲料鮮食、咖啡，X-STORE4首創業界導入「數位3C智FUN機」，與中華電信合作販售APPLE、Samsung等知名品牌無線藍芽耳機、充電線、轉接頭、行動電源、紫外線殺菌盒等3C周邊商品，藉由「數位3C智FUN機」創造更多元延伸商機。

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