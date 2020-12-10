滬深兩市10日雙雙收漲，兩市成交額合計為人民幣7,092億元（下同）。上證指數10日早盤低開後，最多跌14點，跌幅為0.42％，低見3,357點，隨後一度止跌反彈，高見3,384點，上漲12點，漲幅為0.38％，最終收報3,373點，上漲1點，漲幅為0.04％，成交額為3,216.16億元。
香港信報報導，深成指10日開低走高，盤中低見13,621點，下跌95點，跌幅為0.7％，高見13,814點，上漲98點，漲幅為0.72％，終場收報13,731點，上漲14點，漲幅為0.11％，成交額為3,876.11億元。
滬深300指數收報4,940點，下跌2點，跌幅為0.04％。創業板指數收報2,718點，上漲20點，漲幅為0.77％。
各類股方面，有色金屬、金融、化工、電力、房地產股偏軟。鋼鐵股上漲逾1％。石油、煤炭、水泥股持穩。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。