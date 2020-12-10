滬深兩市10日雙雙收漲，兩市成交額合計為人民幣7,092億元（下同）。上證指數10日早盤低開後，最多跌14點，跌幅為0.42％，低見3,357點，隨後一度止跌反彈，高見3,384點，上漲12點，漲幅為0.38％，最終收報3,373點，上漲1點，漲幅為0.04％，成交額為3,216.16億元。

香港信報報導，深成指10日開低走高，盤中低見13,621點，下跌95點，跌幅為0.7％，高見13,814點，上漲98點，漲幅為0.72％，終場收報13,731點，上漲14點，漲幅為0.11％，成交額為3,876.11億元。

滬深300指數收報4,940點，下跌2點，跌幅為0.04％。創業板指數收報2,718點，上漲20點，漲幅為0.77％。

各類股方面，有色金屬、金融、化工、電力、房地產股偏軟。鋼鐵股上漲逾1％。石油、煤炭、水泥股持穩。

(工商 )