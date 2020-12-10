「奶茶妹妹」章澤天因為一張拿奶茶的照片走紅，她近日現身深圳，被路人隨手一拍並PO上網，無濾鏡的真實面貌全現形。

有路人在深圳巧遇野生的章澤天，當天她留著微捲的長髮，身穿藍色小碎花及膝洋裝，臉上掛滿燦爛的笑容，氣質溫婉又大方，該名路人默默將鏡頭對準章澤天，並把照片上傳到網路，意外掀起熱烈討論，許多網友認為在沒特別取角度、又沒有修圖的情況下，章澤天的美貌堪稱零死角，直誇：「奶茶妹妹的顏值是頂級的」、「少女感十足」、「生圖很能打啊」、「她是真的漂亮，那氣質樣貌放在娛樂圈也不遜色」。

章澤天的無P圖照在網路瘋傳。（圖／微博）

今年27歲的章澤天，不僅擁有清純臉蛋，還是清華大學的學霸，5年前她嫁給京東集團CEO劉強東，育有一名寶貝女兒，但丈夫前年在美國涉性侵女大生案，雖然最後獲不起訴，但夫妻倆的婚姻頻被傳亮紅燈，被網友嘲諷「奶茶妹妹變綠茶妹妹」、「鈕祜祿氏章澤天」。

(中時新聞網)