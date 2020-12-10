一名25歲正妹日前在臉書開心PO出慶生照，不料照片曝光後，眾人焦點全在她身旁高顏值的「帥爸」，大批網友驚呼：「看不出來54歲…以為是哥哥！」

這名在臉書擁有高人氣的25歲正妹，12月6日在《爆廢公社二館》PO出幫爸爸慶生的合照，並貼文寫道「爸爸今天生日討祝福」，還特別註明「他真的是我爸啦，54歲了，有些真的誤會沒關係…謝謝大家的祝福」。

正妹PO出幫爸爸慶生的合照。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

照片中原PO的爸爸穿著黑色運動風，在鏡頭前俏皮地伸舌頭舔著冰棒，年輕帥氣的臉龐完全看不出來已經54歲，令網友眼睛為之一亮。照片曝光後引起大批網友熱烈討論，讚數迅速破萬，還有近1500則留言。

網友紛紛回應「這妳爸？你們開玩笑？不是哥哥嗎」、「爸爸也太帥了吧」、「這老爸太帥了，女兒應該很擔心」、「爸爸 基因好」、「爸爸那麼帥難怪女兒也那麼美」、「54？？」、「我以為34」、「真帥，保養真好，默默羨慕」、「誇張爸爸」、「真的假的，54歲？？？？？爸爸是怎麼保養的？」、「這樣54歲……是要逼死多少人」。

正妹PO出爸爸54歲慶生照，大批網友驚呼：「以為是哥哥！」(圖/截自臉書爆廢公社二館)

(中時新聞網)