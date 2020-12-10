行政院長蘇貞昌日前當眾否決「屏南快速道路」、「恆春觀光鐵道」2建設，引起恆春半島鄉親大不滿，而經屏縣長潘孟安、立委周春米10日親自拜會蘇後，蘇允諾2案敗部復活，但消息傳回地方後，恆春鎮長陳文弘仍不排除北上陳情。

「需要讓中央看到地方的急需！」陳文弘指出，聽聞2案敗部復活是很開心，但還是會想要號召鄉親北上陳情，因為當時恆春半島6鄉鎮首長連署發起爭取建設時，就有考量要北上陳情，盼以具體行動讓中央官員看見鄉民的需求。

他說，這2案在好久以前也都說好，結果好到現在還是看不到任何東西，現在鄉親要的是「快」，快點看到定案，快點看到動工，不過因為仍要考量其他5位鄉鎮長的意願，所以是否要北上、時間點為何等，都要待與大家商量後再決議確定。

周春米指出，8日質詢時，因為時間改太趕，沒有充分說明，蘇院長擔心路廊有問題，當下並不同意該2項重大交通建設，但當天會後就通電話，同意進一步了解。

她說，10日上午與潘縣長一起去拜訪蘇院長做充分說明，潘縣長就屏南快道的可能路廊做完整說明外，她也提到從潮州、萬巒、新埤、枋寮到枋山的屏南快道將可成為恆春半島居民另一條聯外快速道路，遇到緊急事故，更是救命道路。

對此，蘇貞昌當場做2項裁示，第一，屏南快道是全國環島快速道路網連結東西部的重要路段，應該支持，請交通部正式進行可行性評估；第二，恆春觀光鐵道請交通部繼續完成可行性評估，進入綜合規畫。

(中時 )