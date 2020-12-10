林口區中湖里的一條土溝，每逢大雨溝內水即漫流影響農園生長，區公所重新規畫設計，透過系統性治水工法改善，減少漫流並降低土壤沖刷流失，花費240萬經費，構築235公尺的水泥河道，近期順利完工。

中湖里長陳國珍表示，原本周邊農地沒有排水系統，下雨時只能以空地逕流方式排水，與相鄰寶斗溪沒有水路相連，每逢大雨時因水路不固定，流向不確定，強降雨就將作物沖毀，農戶受損嚴重，只能向公所建議改善。

工務課長劉家成表示，因是即有土溝，也沒有固定河道，將它納入菁埔大排改善工程內，沿著原來的水道建築溝渠，蒐集區域水流引入寶斗溪，完工後目前未成發生溝水氾濫造成農損，而士壤沖刷流失也相對減低很多。

林口區公所表示，林口台地地勢較高，過去因為林口台地上有植被可以涵養水分，不至於影響到山下的城鎮，近年林口新市鎮的開發部分山坡地解編，因此水土保持變得很重要，將逐步完善區域內排水改善，守護新北山坡地。

(中時 )