日本軟銀（Softbank）集團創辦人孫正義，被指出在過去3年投資美國外送服務公司DoorDash，該公司在周三(9日)正式在美國股市上市，當日股價暴漲近90%，讓軟銀對其投資的6.8億美元，直接升至115億美元(約3083億元新台幣)。

資產規模高達 1,000 億美元的願景基金，曾投資日本雅虎、日本iPhone銷售權等，最有名的投資則是在當時仍在初創階段的大陸電商巨頭阿里巴巴，並成為其董座，直至今年6月才宣布退出。

然而，願景基金近年來投資包括針對WeWork 和Uber等獨角獸企業投資，但受到監管單位不願放行，甚至是營運模式就出現問題等，導致願景基金在過去1整個財年虧損 1.9 兆日圓（約177 億美元），並牽連母集團軟銀，創下39年來最大虧損。

綜合外媒報導，軟銀在過去3年進行4輪投資DoorDash，總計挹注6.8億美元，若以該公司周三開盤股價來計算，現在軟銀這筆投資增值至115億美元，等於是翻了17倍成長，目前軟銀持有該公司25%股權。

願景基金備案文件顯示，在DoorDash的D輪融資投入2.8億美元，每股訂價為5.50美元，接下來軟銀對DoorDash的投資，分別取得每股22.48美元、37.94美元以及45.91美元，成本價都遠遠低於目前市價。

(中時新聞網)