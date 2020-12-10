上海商銀為加強服務台商，提供更完整的兩岸金融服務，新設立的大陸無錫分行，於12月10日正式開業，由於全球新冠肺炎疫情未見緩和，該行董事長榮鴻慶、副董事長李慶言、駐行常務董事陳逸平及總經理陳善忠等高階主管，透過遠距視訊方式參與無錫分行開幕，儀式簡單隆重，當地台商等賓客熱情參與場面熱絡。

上海商銀表示，新設立的無錫分行為第76家分行，也是第四家海外分行，目前在香港、越南及新加坡等設有分行，並於泰國、柬埔寨及印尼設有代表人辦事處，同時已向越南國家銀行申請設立北寧代表人辦事處，正等待審批中。另在香港有一家子行上海商業銀行，除在香港設有44家分行，及美國的紐約、舊金山、洛杉磯、英國的倫敦、大陸深圳及上海均設有分行及上海自貿區支行，及在柬埔寨擁有一家微型金融機構子公司AMK Microfinance Institution Plc.。

無錫分行的設立，將使上海商銀的國際金融競爭地位再向上提升，特別是在兩岸金融業務的競爭力上將更加精進。上海商銀指出，選擇無錫設立大陸第一家分行，除考量無錫並無台資銀行同業設立分行，差異化競爭策略，主要也是考量無錫地處江南長三角洲、太湖之濱的優越地理位置，為長三角洲及蘇錫常都市圈重要的區域性中心城市，自古以來有魚米之鄉、太湖明珠的名譽，近幾年來隨著各項都市建設的開展，工商經濟也活絡發展，吸引不少台商前往投資設廠。

根據統計，2019年大陸人均國民生產毛額（GDP）超過2萬美元的14個城市當中，無錫排名第二名，顯示其經濟具有相當的發展潛力。上海商銀強調，儘管全球經濟與貿易受到新冠肺炎疫情的衝擊，但前三季兩岸貿易總額年成長仍有9.2％，台商對大陸投資的金額更大幅成長49.4％，顯示兩岸經貿投資往來仍活絡發展。

觀察從1991年至2020年9月，台商對大陸投資的前三大產業分別為電子零組件、批發零售、電腦電子產品及光學製品製造業等。上海商銀說明，如按投資地區佔比，以江蘇省佔30.7％最高，累計投資金額高達約585億美元，無錫位於江蘇省南部，佔有地利之便。該行的無錫分行也能與香港子行上海商業銀行的深圳分行與上海分行，形成更完備的大陸金融服務網絡。

上海商銀強調，無錫分行位於無錫的新吳區，提供存款、匯款、進出口外匯及放款與保證等授信業務，首任分行主管協理陳正宗，畢業於中國人民大學經濟研究所，在上海商銀服務30年，從基層行員做起，歷任國外部辦事員、分行課長、襄理。並擔任過新北市北中和分行、永和分行、東台北分行經理，及總行存匯事業部主管，學驗俱豐，擅長外匯、存款、授信及國際金融業務。將帶領無錫分行優質團隊，秉持該行「溫心．輕鬆．尊重」的服務理念，提供台商更完整的全方位國際金融服務。

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