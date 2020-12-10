連鎖餐飲集團瓦城（2729）11月營收3.72億元，月減8.96％、年增2.44％，創歷史同期新高，累計今年前11月營收41.95億元、年減6.56%。展望後市，年底前聚餐需求暢旺，餐飲市場持續升溫，瓦城Q4業績可望持續向上。

瓦城11月業績成長，主要受惠進入年末餐飲旺季、振興優惠邁入倒數階段，以及安心餐廳措施獲顧客信賴，成功持續帶動來客。

迎接年末聚餐大檔，瓦城泰統集團全力衝刺2020最後一波，「YABI KITCHEN」12/1台中店開幕即獲好成績，深獲顧客喜愛，顧客排隊等候入店，首個假日餐期開始立即滿位。緊接著「時時香」12月底前也將進駐台中麗寶，看好內需暢旺，集團更瞄準三大方向積極布局。

一、小型尾牙商機不小，尾牙聚餐訂位逐漸升溫，瓦城泰統集團觀察目前尾牙訂位皆集中於20~40人規模，反映秋冬防疫政策下，受惠多數企業已選擇以小型尾牙或部門聚餐方式取代大型聚眾活動，瓦城泰統旗下餐廳以高質感異國美味獲得企業青睞，尾牙訂位更勝以往。看準尾牙春酒商機，「瓦城」、「時時香」、「1010湘」、「非常泰」至3/1前祭出點用「尾牙春酒饗宴」套餐，每桌可獲得「Tiffany& Co. 閃耀購物金」抽獎卡，週週抽出3萬元，最後一週更加碼抽出10萬元。

二、跨年留台需求遍台，全球新冠肺炎疫情持續惡化，邊境管制尚未解封，往年大批出國渡聖誕與跨新年的人潮將留在台灣，帶動新一波年末佳節用餐人潮需求，部分熱門商圈店點訂位率近乎額滿。看好年末大量聚餐需求，旗下品牌推出多元強檔行銷活動，吸引來客消費。「瓦城」、「時時香」、「1010湘」、「非常泰」聯合推出外帶外送優惠，即日起至12/31不限消費金額即贈「200元美味體驗券」。「大心」推出12月wa10好友專屬活動，12/31前憑圖點用船麵+蝦醬雞翅即贈黑火山芝麻巧酥霜淇淋。

三、秋冬疫情安心因應，衛福部12/1宣布啟動秋冬防疫專案，瓦城泰統集團除持續全力配合外，瓦城泰統集團持續積極以最高防疫規格打造「全台最安心餐廳」，定期進行SGS升級版餐飲衛生管理標章(Hygiene monitor plus program, HM PLUS)稽核，嚴格把關服務、環境、食材等環節。

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