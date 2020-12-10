台中市政府10日頒發「金安心工程認證計畫」優良廠商得主，今年首度設置特優獎項，由翔富裕營造承攬工程一舉拿下；大陸工程、瑞助營造、新翊菖營造及墩興營造承攬的4件工程，獲得優勝級工程認證。勞工局長吳威志說，期透過減收工程保證金等，吸引事業單位積極投入防災資源負起照顧勞工責任。

勞工局10日舉辦「109年度台中市政府金安心工程計畫優良廠商頒獎典禮」。今年由翔富裕營造承攬的「台中市水湳汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域」獲得特優殊榮。

大陸工程承攬的「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線CJ930區段標」、瑞助營造承攬的「台中市東區尚武段社會住宅新建工程」、新翊菖營造承攬的「台中市建成路系統汙水下水道分支管網暨用戶接管工程」及墩興營造承攬的「108年度台中市汙水下水道零星用戶接管工程開口契約」等4件工程，獲得優勝級工程認證。

吳威志說，市府每年辦理「金安心工程認證計畫」，就工安績效及青年、原住民、身心障礙者等勞動力參與指標，選拔優勝級廠商，並訂定獎勵措施，以降低或免除勞動檢查頻率、減收投標市府公共工程的保證金等不同程度的實質獎勵，期勉所有事業單位與市府公共工程團隊攜手營造零職災的工作環境。

吳威志強調，勞工局除推動金安心工程計畫，也積極輔導得獎工程參與勞動部舉辦的「金安獎」，爭取更高榮譽；期盼事業單位將優良安全衛生文化擴散到相關工地，透過施工風險評估機制、列管重大公共工程實施專案監督管理等多元防災策略，讓所有勞工在更安全的環境下工作。

(中時 )