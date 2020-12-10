統一超(2912)7-ELEVEN未來商店X-STORE4首度進駐台中，藉由複合、聯名、智能三大策略，重新定義座位經濟，打造最有溫度的智能零售體驗。

統一超7-ELEVEN未來商店X-STORE4總營業面積81.2坪，全店設置46個座位區，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規畫，門市內外觀以「OPEN！家族XSanrio三麗鷗」聯名肖像為主題，更是首家粉紅色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、生活雜貨、3C、CITY系列飲品、烘焙、博客來、生啤酒等八大業態，再創全新探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)3E體驗。

統一超表示，X-STORE 4以消費者體驗為考量，入店模式多元化，智能入店閘門新增手動輸入手機號碼，也可透過使用綁定OPENPOINT會員的icash 2.0或聯名卡、手機出示OPENPOINT APP會員條碼，共3種入店；若還不是OPENPOINT會員，僅需在閘門前螢幕上輸入電話號碼，立即可成為會員。

再者，X-STORE 4首度使用「新式智能標籤(RFID)」，與永豐餘投控旗下永道射頻合作，上萬件商品都貼上量身訂製的OPEN新式智能標籤，消費者只要將商品放置於自助結帳區就能秒速結帳，並可使用7種支付工具，串聯OPENPOINT會員累點功能，體驗新式智能標籤(RFID)結帳模式的智能未來商店。

此外，X-STORE 4與電信龍頭中華電信(2412)合作，以高速5G與AR技術結合打造實境體驗零售場域，而「智FUN機」創新3C商品銷售模式，不僅可賣飲料鮮食、咖啡， X-STORE 4首創業界導入「數位3C智FUN機」，與中華電信合作販售APPLE、Samsung等知名品牌等3C周邊商品，藉由「數位3C智FUN機」創造更多元延伸商機。

為強化綠色智能科技應用，X-STORE 「AIOT 人工智慧物聯網」可自動化監控與記錄設備的電力、溫度資訊，取代傳統手寫工作日記，透過智能監控確保食品安全；電子標籤可快速調整商品價格、即時投遞最新商品資訊，兩項作法估計每年可節省超過萬張紙張使用；而7-ELEVEN獨家將智能技術帶進在地供應鏈、與在地企業共同開發適合便利商店的智能設備，耗時3年打造MIT智能冰箱，較一般冰箱減少50%的用電量；全店照明設備採用LED燈，相關節能設備估算一年單店可省下超過12,000度的用電量。

統一超表示，X-STORE自2018年率先業界推出，至今共與14家品牌企業結盟、導入超過12項智能技術與設備，不僅持續精進AI銷售預測系統，將商品標籤、活動海報電子化，活動海報電子化已成功導入到5900家門市，未來新開店仍持續複製擴散。

(時報資訊)