高通今(10)日宣布，推出提供全方位端對端物聯網即服務(IoTaaS)解決方案的Qualcomm IoT Service Suite，實現全球智慧城市和智慧互聯空間的數位轉型，並延續高通智慧城市加速器計畫的發展動能。此計畫自2019年4月推出以來，已吸引約300名成員加入，而位於聖地牙哥的高通智慧園區就是其中的具體成果。

高通最新Qualcomm IoT Services Suite為隨插即用部署的全方位端對端解決方案，從晶片、模組、裝置、軟體到平台整合一應俱全。當企業和地方政府使用Qualcomm IoT Services Suite或高通智慧城市加速器計畫成員所提供的其他解決方案時，能夠不用處理常見的片段問題，將能以更輕鬆、更快速且更符合成本效益的方式管理並部署智慧互聯空間。

高通業務發展資深總監暨智慧城市計畫負責人Sanjeet Pandit表示，高通智慧城市加速器計畫的是為了達成互聯裝置的隨插即用部署而設計，以大規模推動智慧城市和智慧互聯空間的快速發展。為了直接解決物聯網產業具碎片化特性的問題，我們的高通智慧城市加速器計畫和Qualcomm IoT Services Suite協助物聯網服務供應商和尋求快速部署智慧解決方案的公司建立更緊密的連結。高通對創新計畫成員的獨特生態系統有信心，相信會持續納入新的物聯網合作夥伴，加速城市基礎建設和服務的轉型。

高通智慧城市加速器計畫生態系統成員Infinite Computer Solutions藉由其ZyterRSmartSpacesTM Platform為Qualcomm IoT Services Suite的平台層提供支援。此平台無縫地整合高通技術公司的晶片組子系統，支援中介軟體、資料操作、雲端服務、增強式安全性、使用者體驗、分析工具、集體智慧和人工智慧，並透過平台的預先整合和預先認證功能支援商用裝置。

為實際展現物聯網即服務並提供Qualcomm IoT Services Suite真實範例，高通今日也在聖地牙哥推出高通智慧園區，展現商用端到端解決方案的真實用例。高通智慧園區仿照城市環境，包括5G網路和多種智慧功能，像是智慧停車、照明、交通、物流、垃圾桶和邊緣人工智慧安全攝影機。高通智慧園區配備直觀的使用者應用程式和相對應的命令和控制中心，作為園區的「中樞神經」，並可透過全方位儀表板即時瀏覽互聯感應器和物聯網裝置網路營運狀態。這些解決方案可重新調整並應用至不同產業，解決特定空間和社區的挑戰和需求。

(時報資訊)