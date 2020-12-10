台灣大(3045)拚數位匯流成效浮現，在疫情之下，影音娛樂需求持續飆升，台灣大myVideo今日宣布，2020年總觀影次數突破1億次的佳績，創下開站以來新高紀錄。

疫情帶動今年宅經濟發燙，帶動台灣大myVideo累積註冊會員數已超過700萬，myVideo擁有橫跨電影、戲劇、動漫、幼兒、直播等萬部影音內容，透過快速更新電影片庫、與BBC、Discovery等國際內容商合作、投資並共同出品獨家戲劇，帶動2020年總觀影次數突破1億次。

台灣大myVideo也發現，今年每位用戶平均看片數較去年同期成長2倍，更以「myVideo戲劇館」及「幼兒館」的成長表現亮眼。值得注意的是，台灣大寬頻與凱擘大寬頻等大電視用戶，觀看時數較去年同期成長近6成，可見在疫情影響之下，宅經濟持續發酵。

另外，台灣大今也公布，永續發展再傳好消息，繼去年首度榮獲全球最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比為最高等級「A」級企業後，今年再度蟬聯「A」級，在11項評分項目中，共計5項得到領袖等級分數(A/A-)，台灣大不僅是國內電信業中唯一獲得CDP評比「A」級的企業，更連兩年登榜，持續推動永續發展的努力備受各界肯定。

同時，台灣大亦規畫自建2MW太陽能電廠，預估2022年產出綠電，年發電量約200萬度；今年綠電總採購年發電量8.5MW(約910萬度)，轉供長達20年，其中台灣大與台汽電(8926)日前共同合作，完成國內再生能源售電業中最大的太陽光電轉供案，在國內綠電交易市場建立里程碑。

(時報資訊)