美國新激勵方案協商陷入僵局，以及國內疫情持續升高，使市場信心受挫，周四南韓KOSPI指數收跌0.33%，為2,746.46點，失守前一日大漲逾2%創下的歷史高點。

美國眾議院周三通過為期一周的臨時支出法案，為議員就新紓困措施與全面性的聯邦政府資金法案達成協議多爭取些時間。不過，國會兩黨在企業免責保護、州與地方政府金援等幾個關鍵議題上仍存在高度分歧，使本周達成協議的前景黯淡。

南韓周四公布新增確診682例，僅略少於前一日創下次高記錄的686例。韓國當局周四緊急在貨櫃屋裡舖設病床，以緩解醫療系統瀕臨崩潰的壓力。

全球前二大記憶體晶片廠三星電子與SK海力士繼前一日創下歷史新高後，周四分別收跌1.4%與3.3%，帶領大盤走低。

今日外資大舉賣超韓股1.36兆韓元（12.5億美元）。分析師表示，受到期權合約到期影響，外資與機構投資人轉站賣方，是韓股表現疲弱的主要原因。

韓元跌0.27%，收在1,087.7兌一美元。

(時報資訊)