(16：50更新)浙江台商（案719）在檢疫期間第12天發病，感染源成謎，中央流行疫情指揮中心今表示，台商入住防疫旅館期間，同棟、不同樓層也有1名德國籍男子確診，為了解是否是本土個案，將匡列14人進行採檢，並對環境採樣。專家表示，1人1室的檢疫措施非萬能丹，指揮中心應比對2人病毒基因序列，同時了解是否有環境污染、潛藏感染者，或空氣傳播的可能。

50多歲浙江台商日前確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心第一時間認定是境外移入，不排除是本土個案。隔日，指揮中心進一步指出，台商入住的防疫旅館沒確診者，加上台商在大陸脫口罩吃飯，境外感染風險較高。今日指揮中心更正說法，表示在台商入住的防疫旅館發現有1德國男子確診，2人入住的時間有所重疊，1人住在6樓，1人則住在3樓。

台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，防疫旅館是個很重要的地方，最有可能有病毒「住進去」，像是日前確診的一些境外移入外籍人士，就是在結束防疫旅館的檢疫之後，自費採檢才發現染疫。

黃立民表示，防疫旅館一人一室的措施並非萬能丹，發現德國男子與浙江台商後，指揮中心應針對2人進行病毒基因序列的比對，看看病毒是否一樣，但若不一樣也不能排除是旅館感染的可能性，亦要了解是否藉由第三人，如清潔工、送餐人員的傳播而感染。

除了這幾項因素，黃立民表示，近期的研究亦顯示，新冠病毒也可能在不同樓層之間的空氣傳播，只要長期通風不良，也會暴露在危險中。研究人員將2隻雪貂放置於不同樓層的籠子，下層為染疫雪貂，上層為未染疫的雪貂，透過管道將下方空氣往上輸，最終發現病毒可藉由空氣傳播達1公尺以上，導致另一隻雪貂染疫。

對於防疫旅館接下來是否有必要全面檢查，黃立民表示，若要針對全台防疫旅館來做，工程過於浩大，究竟是否要為了一點風險來做非常大的更動，這是投資報酬率的問題。像目前的狀況，他認為可當作個案來處理，必須確保這所防疫旅館1人1室管理的同時，落實環境的清消。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將對2名確診者進行病毒基因序列比對，預計結果需要1周的時間才會出爐。至於防疫旅館14人的採檢結果，最快有機會明日出爐。

(中時 )