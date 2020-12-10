新竹攻城獅10日召開街口支付冠名贊助記者會，也正式把球隊名稱訂為「新竹街口攻城獅」，交通大學畢業的街口支副董事長胡亦嘉表示，「作為台灣新創事業代表，希望日後P＋聯盟不僅是金控大戰，也有我們身為電子支付霸主的支持！」

隨著新竹攻城獅新球季開幕戰訂在26日在新竹縣立體育館舉行，跟街口支付合作的4大亮點，分別是「打造無現金球場」、「中場遊戲多元化」、「在地商家結合」與「公益關懷」，攻城獅總經理高景炎說：「我們將會至少擁有3年合作關係。」

「真心感謝街口支付願意相信我們這支才剛成立的球隊，」攻城獅領隊許毓仁表示，「我想藉由這次科技與運動產業的深度品牌結合，絕對能幫雙方創造話題與榮景。」包含成力煥、高國豪、田浩、蕭順議、李家瑞等攻城獅球員也到場站台。

身為攻城獅副隊長的成力煥，更是狠狠拿自己先前爆發的德州撲克賭博案開了一個玩笑，「有次過年，我跟朋友打牌輸了太多，當場沒錢可付，隨即現場衝進好幾個黑衣人，還拿QR Code給我掃，幸好我還有錢支付，否則我左手就不保了。」

「這個小故事當然是假的，在此先呼籲大家別去不適當的場合，我只想表達自己沒有在怕的，也從未逃避或閃避這個話題，」成力煥說，「其實我們跟街口支付相當合適，因為我們蠻多球員來自街頭，像是我就是其中最好的街頭籃球代表。」

成力煥也爆料，攻城獅新洋將狠投預計明天結束14日隔離出關，另一個洋將雷特則在周末，第3洋將塔彼特明天抵台接受隔離，「我們不會害怕任何對手，反正就是做好自己，也等不及新球季的到來了。」

(中時 )