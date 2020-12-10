竹北通緝犯抓到了！5嫌基隆落網 1女雙腿中彈送醫

車輛右側前、後輪，左側前輪皆爆胎，車身殘留5處彈孔，現場血跡斑斑。（陳彩玲攝）

車輛右側前、後輪，左側前輪皆爆胎，車身殘留5處彈孔，現場血跡斑斑。（陳彩玲攝）

歹徒駕駛黑色轎車衝撞警方，員警為自保開槍。（陳彩玲攝）

通緝犯籍斯瀚10日下午在基隆落網，仍有一位李姓女子在逃，據了解，逮捕過程中，歹徒駕駛黑色轎車衝撞警方，員警為自保開槍，一名接應曾姓女子坐在副駕駛座雙膝中槍，目前意識清楚，送醫救治，此外，車輛右側前、後輪，左側前輪皆爆胎，車身殘留5處彈孔，現場血跡斑斑。

籍斯瀚一行人從竹北逃逸後，和4名友人分別駕車一路往北竄逃，警方調閱監視器，鎖定籍男在基隆七堵區一帶，最終在南堵街喜安護理之家前遭警方逮補，過程中，籍男曾駕車衝撞警方，員警為自保開槍。

曾女坐在副駕駛座不幸中槍，車內、柏油路上還留有大灘血跡，此外，車身留下5處彈孔，包括副駕駛座車門1處、後車身4處，3車輪不明原因爆胎。基隆市長庚醫院指出，曾女約下午2點送至急診治療，左右大腿各卡一顆子彈，需手術取出；目前由警方在場戒備。

在案發現場附近上班的余姓女子表示，當時在1樓先聽到車子急煞和加速聲，後續有許多人在大聲吼叫，以爲是鄰居在吵架，或是附近廟會，沒有特別注意，持續約5分鐘後，沒想到突聽到3至4聲槍響，相當嚇人。

全案由竹北分局偵辦，基隆市警局協助維護調閱監視器，維持案發現場秩序，並由鑑識人員到場採證。

(中時 )