韓國性感DJ MIU，甜美外型加上音樂才華，短時間內迅速累積不少粉絲，由於常在社群平台曬出火辣養眼照，因此有「暗黑版潤娥」的稱號，近來她一張疑似底褲走光的照片，再次掀起網友議論。

DJ MIU近日曬出29歲生日的慶生照，只見她拿著蛋糕對著鏡頭露出甜美微笑，開心的表情全寫在臉上，不過有眼尖網友發現，她因為坐姿的關係，小褲褲疑似不小心走光，看了所有網友看的是臉紅心跳，沒想到她接下來更放出大絕，只見她穿上深V連身泳裝，跪在沙發上並擺出撩人姿勢，胸前一對傲人北半球幾乎要炸出上衣，火辣程度讓人眼睛不敢直視。

不過之前DJ MIU的性感照卻遭人盜用，大陸有位女學生在微博自曝賣淫經歷，並傳有「姆苟日記」，驚爆校內男學生都是顧客之一，一度造成校內恐慌，而其中流傳疑似女學生的本尊照，竟是DJ MIU，讓她當下急得用中文發文澄清：「不是我，是盜用」。

MIU在Instargram上擁有138萬追蹤者，清純長相配上34D傲人上圍，加上總不吝嗇曬出性感火辣照片與網友分享，因此被封為「巨乳版潤娥」。

(中時新聞網)