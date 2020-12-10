臺灣證券交易所聯合證券櫃檯買賣中心及臺灣期貨交易所，共同規劃「掌握財富，從認識風險開始」宣導活動，協助年輕族群了解相關投資風險與紀律，期透過各項宣導媒介幫助年輕人掌握投資要點，宣導計畫已自10月29日起至2021年1月15日止。

宣導期間同時在網路專區設置「答題好禮限時抽」活動，讓投資族群透過有趣的遊戲內容，既能增長金融知識、也可獲得豐富獎品。

證交所表示，答題活動自10月29日上線以來，受到網友廣大回響，目前已超過27萬民眾參與答題遊戲，同時提供LINE Points點數、超商購物金等超過2,500個獎項，至12月30日活動截止，鼓勵對投資有興趣的民眾把握機會，共襄盛舉。詳細內容可參考活動網址。

受全球經濟趨勢影響，30歲以下年輕族群投資意識逐漸提升，比以往更積極從事證券、期貨等投資。證交所為加強投資人，尤其是年輕族群對於投資上市交易商品風險意識，於11月12日在「投資人知識網」網站中，新增「商品風險」查詢網頁。

為提升金融知識普及，證交所在投資交易的宣導不遺餘力，致力於維護市場秩序與投資人交易安全。證交所表示，面對瞬息萬變的證券市場，交易規則及投資風險是投資人必備的功課，希望透過「掌握財富，從認識風險開始」宣導活動，了解投資基本概念，及清楚自身風險屬性，以增進年輕人對投資市場的認知，培養妥適配置資產及正確投資理財觀念。

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