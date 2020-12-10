台股在「5G國家隊」如台積電、聯電等相關個股輪動攻堅帶動下，2020年11月以來週線已見連五紅，指數屢創新高，更站上「萬四」大關，連帶5G投資也超吸金！以國泰台灣5G+ ETF(00881)為例，10日正式掛牌交易後呈現價量齊揚，開牌2小時後量能即突破12萬張，掛牌首日表現告捷。

國泰投信指出，國泰台灣5G+ ETF(00881)成功熱募新台幣近80億元、受益人數突破24,300人，更超越國泰永續高股息ETF(00878)曾締造的台股ETF史上最大IPO金額紀錄。

國泰投信董事長張錫指出，台灣防疫表現佳、企業獲利好，加上美國聯準會預計至2022年都不升息，市場資金充沛，都助攻台股向上攻堅，投資人若想抓住下一波漲勢，就要敏銳觀察趨勢向上發展的產業，如明年將引爆大商機的5G產業，而我們所在的台灣即擁有全球最強的5G供應鏈，而這也是為何國泰投信為民眾抓住台灣5G科技財，不但商機能鏈結全球，更能直搗在地商機。

國泰台灣5G+ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，5G手機是疫後時期手機市場回溫的關鍵動能，根據國際研調機構Gartner發布最新報告指出，今年第三季全球手機銷量約3.66億支，主要貢獻來自於蘋果5G iPhone12及安卓系統在5G手機上的推動；大陸地區5G手機滲透率也傳出連續5月達60％以上的好消息，目前市場普遍認為若美國取消對華為5G晶片的製造禁令，將為5G手機迎來高速增長期，對此，台灣相關晶片廠也樂觀看待明年5G手機出貨動能有望翻倍增長至4.8億支，利多消息不斷傳來，也意味著台灣5G供應鏈及相關類股表現將更值得期待。

元大投信表示，只要掌握「優質發行商」、「全球5G制高點」、「不配息，著眼未來成長力」三大關鍵，新手也能輕鬆參與5G投資市場。5G為全球趨勢，世界各國皆爭相推進5G發展，建議可將投資標的範疇擴展至國際，除了可避免過度集中單一國家產業輪動與系統性風險，布局全球更能將投資範圍涵蓋整個5G全球產業鏈，並在5G企業中找出菁英中的菁英。

元大全球未來通訊ETF研究團隊表示，若拆解iPhone12手機，可發現其關鍵元件之供應商，廣泛分布於美、韓、台、中等各國。

(工商 )