受疫情衝擊，全球金融市場劇烈變化，同時也走入低利時代，金管會主委黃天牧表示，預計2021年啟動公版壓力測試，對象除銀行之外，還將包括保險業，為保險業首次接受公版壓力測試。

黃天牧今天出席「微型、高齡化、住宅地震、強制車險及投資新創重點產業」頒獎典禮，會後受訪時表示，為強化金融業韌性，2021年將進行公版壓力測試，之前大多是讓銀行自行設定測試情境、完成壓力測試，但這次會訂出「公版」，年底前會決定「公版」測試情境的條件，如經濟成長率、利率、匯率、失業率等。

黃天牧指出，一旦確定「公版」情境內容，會發函給各金融機構，壓力測試結果預計明年6月底前可出爐。

黃天牧主動強調，明年測試對象不只有銀行，還包括保險業，這將為保險業首次接受公版壓力測試；保險業與銀行一樣是吸收社會資金，在低利率時期，更要重視金融機構韌性，除了平常財務、業務監理外，壓力測試是檢視各機構金融韌性的好方法，對於沒通過壓力測試的金融機構，後續將予以輔導。

對媒體追問，公版壓力測試情境出爐的時間點，是否會在各家金融機構決定股利配發政策之前，黃天牧回應，兩者應該沒有關係，銀行自行會對股利政策做判斷。

另一方面，政府部會聯手「打炒房」，外界好奇金管會是否進一步針對集中度加強管制，黃天牧表示，持續在為下一步做準備，但是否針對集中度管理，內部還在討論；央行最近才剛實施選擇性信用管制，並獲外界肯定，金管會將配合納入作為金檢重點，對象不只包括銀行，還包括保險業、票券、信用合作社以及農漁會信用部等全體金融機構。

至於是否有下一波打炒房措施，黃天牧表示，正在研議中，時候到了就會讓外界知道，不見得一定會做，這段時間會持續觀察，做好各項準備工作。（編輯：潘羿菁）1091210

(中央社)