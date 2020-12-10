年終電商檔期雙12品牌戰開打，連鎖門市傑昇通信也加入戰局，祭出9款旗艦機下1,400~6,000的折扣，再加開8款入門機型，期待趁機孝親的消費者有更多無負擔的選擇！即日起至12/13止，前往傑昇通路門市及官網購買，免搭門號還能享豐富的購機贈品及終身服務。

繼傑昇通信門市端出四天iPhone 11系列快閃優惠，創下單日賣破百台的好成績後，iPhone 11再度重磅回歸，只要19,990元，128G大容量的規格不到兩萬（只要64G價格）。日前才有投資銀行的消息指出，iPhone 12 Pro系列嚴重供不應求，想換高階款的果粉最少要等半個月，傑昇通信不只提供現貨，價格比各大電商平台更低，iPhone 12 Pro Max原廠建議售價41,400元，傑昇通信39,990元，現折1,400元，連iPhone 12（128G）也有超過2000的折扣。

成為知名YouTuber相機盲測冠軍的ASUS ZenFone 7 Pro，儼然成為今年最佳國民手機代表，傑昇通信向冠軍致敬，端出ASUS ZenFone 7（6GB/128GB）降4,000元的17,990元優惠價，再送原廠傳輸線。OPPO Reno 4，集合超級防手震、超級夜間錄影、超級閃充及美型設計於一身，原廠建議售價17,990元，傑昇優惠價11,990元，最高現省6,000元。

而三星同樣拿出兩款5G手機跟星粉搏感情，首先是 A42（6GB/128GB）大螢幕大電量，外加2000萬畫素的鏡頭，搶搭雙12熱潮9,190元有找；接著是 A71（8GB/128GB），活動期間即可以9,990元入手；小米10 Lite（6GB/128GB）、流暢運行大型遊戲的Realme X3（8GB/128GB），兩款皆為9,490元。高規防水手機SONY Xperia 10 II（4GB/128GB）則能以8,790元帶回家。

傑昇通信雙12下殺機型一覽表。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信雙12不只有挑戰地表最便宜的優惠活動，還加開了VIVO Y12、VIVO Y15、VIVO Y50、realme 6I、realme C3、OPPO A31、OPPO A53、SAMSUNG Galaxy M11等6,000元有找的入門款手機，其中平價電競手機realme C3僅3,490元的超低價格，且購機還能參加粉絲月月抽活動，有Apple Watch S3、SUGAR T50、SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite、Pico C VR虛擬眼鏡等多項大獎，以及價值1,000元的尊榮卡、多功能手機觸控支架筆、免費更換保護貼、免費手機清潔及手機健診，每年還享有VIP生日禮，配件85折優惠及終生連鎖售後服務。

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