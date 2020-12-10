今年高雄跨年首度移至港灣，10日晚間安排啟動儀式，將把愛河出海口旁的大樓變成「百年視窗」，投影倒數數字及輪播歷史照片，不料力挺罷韓的里長莊晉勳搶先在臉書發文，貼出同棟大樓跨年投影與國旗看板對比照，感嘆市府「有截然不同的美學」、「改變看得見」，韓市府前新聞局長鄭照新則酸回「邁市府在透明誠實這方面，確實達成了蒙太奇的美學境界（意指馬賽克），非前朝能及」，意外讓今年高雄跨年充滿政治火藥味。

市府將愛河出海口旁的大元國際大樓化身「百年視窗」，市長陳其邁10日晚間6點半將前往鳴槍，啟動牆上的倒數數字，透過珍貴歷史照片宣告高雄即將跨越100年，並邀請各地民眾到高雄參加首次於港灣舉辦的「跨百光年」跨年活動。

支持罷韓的前金區三川里長莊晉勳稍早在臉書發文，貼出大元國際大樓昨晚投影測試，及先前韓國瑜執政時代，大樓外牆懸掛的國旗廣告照片，有感而發表示「同樣的市府，不同的團隊，同一棟大樓，卻有截然不同的美學...改變看得見」、「不多說，就讓影像來說話吧」。

莊晉勳的臉書好友紛紛留言附和，「可怕的華國美學真的很難懂」、「下面那張照片，根本是民國初年的設計」、「現代與土炮的差異」、「美感真的差很多」、「你故意毀滅韓神的美感，森七七哦」。

前高市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新回應反問，所謂美學，是氣體外洩公開資訊延誤，防疫旅館稽查前走漏消息報信，官員資格隱匿抓包下台，還是夜市宣傳走味遭民眾痛罵，究責推卸文官？

他酸回，如果所指的美學是這個，那確實與前市府截然不同，邁市府在資訊開放，透明誠實這方面，確實達成了蒙太奇的美學境界，非前朝能及。

(中時 )