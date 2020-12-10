台東零捌玖舞蹈工作室將於25、26日辦歌舞秀、唱跳比賽。（零捌玖舞蹈工作室提供／蔡旻妤台東傳真）

台東零捌玖舞蹈工作室將於25、26日辦歌舞秀、唱跳比賽，分享部落「會後會」經典飲品，獲得4600次按讚，3100次分享，全台原民也留言分享祖傳調酒，更有網友說「這篇一定要收藏！」。（零捌玖舞蹈工作室提供／蔡旻妤台東傳真）

台東零捌玖舞蹈工作室將於25、26日辦歌舞秀、唱跳比賽，分享部落「會後會」經典飲品，獲得4600次按讚，3100次分享，全台原民也留言分享祖傳調酒，更有網友說「這篇一定要收藏！」。（零捌玖舞蹈工作室提供／蔡旻妤台東傳真）

台東零捌玖舞蹈工作室將於25、26日邀請民眾看歌舞秀、唱跳比賽外，也分享部落「會後會」經典飲品，並公布部落神祕調酒配方，貼文獲得4600次按讚，3100次分享，全台原民也留言分享祖傳調酒，更有網友說「這篇一定要收藏！」。

林群哲在2015年所創立的零捌玖舞團工作室，以台東電話區碼為團名，成員多數為原住民街舞舞者，日前貼文寫下「零捌玖為您彙整了近20年來，於部落間流傳的Top8 神祕配方！」只見照片有米咖農、米蔓、米紅…讓人有看沒有懂。

舞團員工雙雙表示，這些都是部落特調，米酒、咖啡加保久乳，又稱「三合一」，米酒加上蔓越莓或紅茶都有不同風味，每項都是部落會後會的經典混搭法，對於貼文造成廣大迴響也受寵若驚，未來將不定時推出「懂搭」續集。

舞團老師路瑪夫說，「懂搭」是配合以舞蹈為出發點的工作室，發想「懂搭懂懂搭」系列宣傳，「會後會」由來是創辦人每年都會在寶島搖擺日製作1場演出，希望透過演出介紹台東或是原住民的life style。前兩年的演出是以卡拉ok爲背景，今年創辦人就想到每次活動或是小米收穫祭結束都會有會後會（after party），於是籌備將其搬上舞台。

路瑪夫補充說明，由於部落裡生活瑣事都能成為族人聚會的理由，舉凡家裡廁所蓋好了、屋頂鐵皮修好了、家裡的狗洗澡了，都會藉此團聚一下，因此常說「倒完垃圾記得會後會喔！」讓人不禁莞爾一笑。

此外，林群哲表示，台灣常辦街舞比賽，想到原住民熱愛唱唱跳跳，因此發起寶島搖擺日，希望讓愛表演的年輕人發揮舞台。

有趣的是，活動原有battle比賽，怎料2018年舞蹈評審技癢現場報名，竟被評審奪走冠軍，令人哭笑不得；今年舉辦唱跳比賽，活動獎金高達3萬元，希望大家能踴躍報名，詳情請洽「零捌玖舞蹈工作室 089 Dance Crew」粉絲頁。

(中時 )