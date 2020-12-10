萊豬進口的議題近期在國內引起廣泛關注，國民黨前主席洪秀柱在她主持的「護憲保臺論壇」邀農委會前主委陳保基，以「詐騙可以勝選不能治國」，一同探討萊豬對臺灣食安及豬肉產業鏈的影響。洪秀柱疾呼，如果民進黨政府繼續忽視人民的健康，那就會如同他們之前所說的「萊豬進口，政府下臺」；雖然國民黨立院黨團發動豬內臟大戰，引起黨人部分人士異見，洪仍鼓勵黨團在立法院繼續抗爭。

對於日前國民黨在議場質詢對萊豬進口表示反對意見，並引發立法院豬內臟大戰，以及秋鬥遊行表達人民的不滿。洪秀柱質疑，民進黨竟在還沒和美國開始經貿談判前就捨棄了籌碼。對此，前農委會主委陳保基也認為，雖然目前學校、國軍、警察的團膳都是使用國產豬肉，但未來防不勝防，萊豬還是可能會進入民間市場，加上政府表示未來將不標示萊豬標籤且不全面查廠，此舉根本就是無視臺灣人民的人權及食品安全。

提到萊豬進口對養豬產業鏈的影響，陳保基表示，臺灣一年進口的豬肉、豬內臟與民進黨政府說的數量不符，而針對「臺灣豬」標章只要在主要原料為臺灣製，不需百分百的臺灣製造就可以標示為「臺灣豬」的爭議，陳保基認為根本是欺騙國人的做法。

洪秀柱表示，就連中國大陸和歐盟作為豬肉需求量最大的地區，根本都沒有考慮進口美國豬肉，就足見各國對萊豬的重視程度；甚至一旦美國萊豬進口後，更多國家也會趁機要求臺灣進口豬肉，屆時將對臺灣豬農產生更大的影響。

洪秀柱疾呼，如果民進黨政府繼續忽視人民的健康，那就會如同他們之前所說的「萊豬進口，政府下臺」。蔡英文號稱是最會溝通的政府，卻不理會社會訴求，人民不會讓她持續橫行霸道的。此外，洪秀柱也鼓勵國民黨黨團能在立法院繼續抗爭，喚醒全國的民眾重視食安，注重國家安全。

(中時 )