社團法人台中市教會發展策略聯盟協會，10日舉行「2020台中市城市祈禱早餐會」，約500多名基督徒與地方人士齊聚；市長盧秀燕受邀時表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，教會策盟關心都市、人民，在疫情期間發揮宗教安定人心的力量，實踐博愛精神。

台中策盟前理事長杜明達主任牧師表示，今年餐會以「建立幸福家園、營造幸福城市，讓台中充滿榮耀」為主題，透過教會與公部門的連結與互動，建立友好橋樑，盼政策可以落實，教會能提出良好建議，讓台中變得更美好，持續為城市守望禱告。

杜明達指出，目前台中市施行的電子菸危害防制自治條例，施行高中以下校園及法定禁菸場所禁吸電子菸、萊克多巴胺豬肉等零檢出、反空汙等等政策，對人民負責，令人肯定。

連續2年出席參加「2020台中市城市祈禱早餐會」，盧秀燕說，2020即將過去，未來教會無論是民間信仰、照顧弱勢學童課輔、救濟等，盼繼續支持，教會不但給予台中市學童很大幫助，也是安定人心重要的宗教力量。

市長盧秀燕現場也邀約，教會策盟、民間團體等，參加18日至24日在台中市政府前廣場前，舉行的「2020台中好聖誕」活動，大家一起為台中市祈禱、歡度耶誕。

(中時 )