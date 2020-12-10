永大(1507)今天召開法人說明會，永大大陸市場在新經營團隊18個月前進駐後，今年第2季轉虧為盈，第3季獲利提升到1億元以上，永大(中國)全年原本預估損平，有望提前達成獲利目標。總經理蔡尚育認為，永大改變經營策略成功拉動今年營收及獲利，這不是短期成功手法，未來成長空間很大，預期明年營運可維持兩位數成長。

永大今年前3季營收108.27億元，年增8.5％，營業毛利27.7億元，年增16％，毛利率25.6％，年增1.6個百分點，營業利益9.68億元，年增65.7％，本期淨利10.05億元，年增32.1％，稅後淨利9.77億元，每股盈餘2.39元。

永大過去營收在一年200億元時期，來自大陸營收占比曾高達70％，利潤占比超過60％，但2016年起大陸地區電梯銷售大幅下降，2019年虧損2.9億元，今年一開始仍以努力拉抬大陸利潤為目標。

永大大陸營運策略開始展現成效並成功提升市占率，其中「戰略客戶」從2018年的2個至今年9月大幅增加至23個；直銷營運由2019的15％大幅成長至27％、市占率由2018年1.65％已提高至3.03％，同期銷售數量成長111％，大陸市占排名第九。

蔡尚育指出，永大(中國)訂單合約數高速成長，2020年第3季較去年同期成長64％；大陸市場在有效提高市場占有率、強化銷售獲利，並從使用群的擴大帶動未來保修業務成長；另一方面，大陸法規研擬超過15年電梯必須強制更新，目前全大陸符合的電梯高達700萬台，每年創造20萬台汰舊換新需求，未來將帶來新的一波動能。

永大(中國)2019年虧損2.9億元，今年第1季虧損1億元、第2季虧損0.25億元，第3季獲利1.1億元，前3季大陸接近損平，原本估計明年大陸市場才能獲利，可望在今年提前達成。

台灣市場受到房市熱絡帶動下電梯需求持續上升，永大在今年雙11期間，從成立以來累計銷售台數正式達到第8萬台電梯，市占率站穩30％。蔡尚育指出，台灣市場營收及客戶群穩定，將持續電梯銷售與維保服務業務的競爭力提升，以及運用物聯網和智能化技術，延續公司新梯及保修業務上的卓越服務能力。

(時報資訊)