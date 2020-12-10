連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣事業群強勁成長、中國大陸事業群恢復疫情前水準，2020年11月營收年增達1成、續創同期新高，其中台灣事業群營收已連7月改寫同期新高。展望後市，集團全力搶攻微型尾牙及秋冬鍋物商機，衝刺營運成長動能。

王品公布11月自結合併營收13.43億元，雖月減7.13％、仍年增達10.7％，續創同期新高。其中，台灣事業群達8.8億元，月減5.4％、但年增達17.45％，連7月改寫同期新高。中國大陸事業群4.6億元，月減9.8％、年減0.1％，已恢復疫情前水準。

累計王品前11月合併營收136.81億元，較去年同期148.73億元減少8.01％，雖續處近7年同期低點，但衰退幅度較前10月9.68％持續收斂。其中，台灣事業群95億元、年增6.25％，中國大陸事業群41.8億元、年減29.51％，衰退幅度較前10月32.02％持續收斂。

王品今年面對疫情逆風，持續加速既有品牌轉型，配合新品牌口碑發酵，使整體營運表現倒吃甘蔗。因應企業取消舉辦大型尾牙、改採部門聚餐的「微型尾牙」，王品亦加速布局因應，本月將有18家門市新開及改裝營運，以近年積極發展的鍋物品牌為主。

王品表示，今年開出的「和牛涮」11月中於新北板橋開出第2店，開幕至今業績已突破千萬，本月將再開出台中文心店及台北林森北店。「青花驕」11月進駐台北光復南商圈，「聚 北海道鍋物」成功開發自助吧新商模，本月將進駐台中公益路二段及台中米平方商廠。

除了鍋物品牌，王品旗下的享鴨、藝奇、原燒等既有品牌，亦規畫以新風貌迎賓。隨著東北季風報到，全台氣溫驟降帶動鍋物業績成長，王品聯合旗下8大品牌、30種鍋物料理推出「王品鍋物季」，祭出一系列優惠吸引消費者，預期有望挹注年底前營收。

同時，因應「自煮火鍋」商機爆發，王品旗下萬鮮公司10月與全聯合作，上架「石二鍋」、「聚 北海道鍋物」的4款常溫鍋底，締造銷售佳績，「丸子三兄弟」日銷突破千包、至今飆賣超過5萬包，預計於12月底上架愛買量販店。

而先前收掉實體店面展開轉型的「麻佬大」，將招牌大紅袍麻辣鍋變成個人冷凍鍋底，11月重返市場於全聯銷售。整體而言，萬鮮透過積極拓展6大銷售通路、推出11款商品搶攻市場，11月營收月增達1倍，成為集團成長新動能。

此外，王品推出第二波「滿兩百送一千」振興活動，迄今已有25萬名「王品瘋美食」會員參與，發出250萬張「王品振興分享券」，活動營收破1.4億元，單日兌券數可達萬張，包含「享鴨」台北忠孝、「和牛涮」忠孝、「青花驕」中山北等人氣夯店，消費者更是踴躍參與。

(時報資訊)