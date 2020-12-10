台達電(2308)11月合併營業收入為254.92億元，月減2.5%，台達電董事長海英俊表示，第4季傳統上是比較淡季的一季，不會比第3季好，但會比去年同期好。

儘管進入傳統淡季，台達電營運未如第3季旺，但伺服器、NB等電源零組件、被動元件、車用等需求不錯，且IA產品出貨穩定，讓台達電11月營收維持高檔，11月合併營收為254.92億元，月減2.5%，年成長12.5%，累計前11月合併營收為25.56億元，較去年同期成長4.1%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔台達電11月合併營收56%，基礎建設約佔31%，自動化約佔13%。

歐美車廠陸續復工，且Tesla及各大車廠陸續推出新款電動車，讓深耕電動車多年的台達電進入收割期，海英俊表示，由於電動車價格下滑且充電站逐漸普及，讓電動車滲透率逐漸提升，目前台達電出貨的電動車產品都是3到4年前拿到的訂單，就在手訂單來看，電動車看起來很不錯，且可能會好幾年。

海英俊表示，第4季傳統上屬於比較淡的一季，雖然不會比第3季好，但會比去年同期好，至於明年，明年還有很多黑天鵝，無法評論。

(時報資訊)