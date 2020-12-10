中華電(2412)今(10)日宣布，攜手統一超(2912)於台中未來店打造全台首創的5G AR互動服務「X-STORE未來商店」，成為5G產業垂直整合應用的成功案例之一，中華電盼透過跨業結合，為自家5G強力背書。

本次中華電、統一超的合作透過5G高速率的特性，結合中華電信最大頻寬、最佳頻位之優勢，分別在未來店的自助體驗區及複合服務區，更新其AR互動數位場景，打造超商朝向數位創新應用的形象，強化趣味互動及未來性的嶄新體驗。

中華電於統一超商台中未來店打造的5G AR互動，帶給消費者全新的視聽娛樂體驗，其中，在自助體驗區可享受5G AR「訪客即時去背，融入電影主角」服務，透過AR系統感測訪客人身，即時去背自動投射於數位造景，瞬間成為電影主角；而在複合服務區，來店客戶則可享受「偵測訪客姿勢，進入互動遊戲」服務，藉由電腦AI深度學習來辨識人體骨架資訊，進而判斷人體骨架姿勢，讓其數位分身融入互動遊戲中。未來更可以依據訪客動態姿勢，判讀消費者對商品是否有興趣，奠定超商在未來發展自助服務的基礎。

(時報資訊)