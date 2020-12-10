機車及沙灘車廠宏佳騰(1599)11月營收再交出好成績，達3.37億元，年增1.35倍，比10月的2.89億元增長約16.4%。公司表示，11月營收比去年同期顯著增加，主要是外銷沙灘車客戶追單、訂單消化不及，加上國內電動機車銷售持續暢旺。

宏佳騰下半年業績翻轉為正成長的態勢，今年1-11月營收28.89億元，年增率近三成，達29.67%。

宏佳騰9月已在內外銷均旺，單月營收曾創下5.38億元新高，並帶動第三季營運創下新高記錄。

宏佳騰第三季營收及獲利均創新高，單季EPS達1.71元，並推升前三季轉為比去年同期增長；前三季歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增率40.42%；基本每股盈餘為2.32元。

宏佳騰第三季營收、獲利皆創下單季新高。營收11.16億元，幾乎快追上上半年總營收的11.46億元；單季淨利1.27億元，大幅超過上半年的4557萬元，單季EPS達1.71元，優於上半年的EPS 0.64元，也推升前三季獲利比去年同期增長達4成。

宏佳騰10月加11月營收約為6.26億元，預計12月年底前仍是內銷機車旺季可望支撐營收，第四季營運仍比去年同期明顯增長，全年營收及獲利成長可期。

(時報資訊)