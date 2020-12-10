美國紓困計畫在國會受阻，以及臉書遭控訴。美股主要指數周三下挫，引領亞洲主要股市除內地股市外，周四收黑，恆指全日低走。

周四香港恆生指數跌92.25點或-0.35%，為26410.59點。國企股(H股)跌72.60點或-0.69%，為10415.72點。交易所今日成交931億港元。採礦股與醫療保健股分別跌2.21%和1.97%，表現最差。

恆生科技指數跌0.94%。網易跌4.3%；比亞迪電子跌3.5%；舜宇光學跌3.4%。重量級騰訊跌1.19%，阿里巴巴跌2.07%。

資訊科技器材跌1.6%。中國通信跌2.1%；偉易達跌2.8%。另中移動跌0.6%，中國聯通跌0.7%。

近日受矚目的京東健康熱度不減，收漲0.26%，報112.5港元。預計未來京東健康將納入多項指數之內，本月22日有可能納入互聯互通的名單內。

美股已高，數據顯示歐洲資金開始轉向亞洲金融市場，截至上個月已經高達175億美元

泡泡瑪特周四公布招股結果，共47.9萬人認購，超額認購355倍。泡泡瑪特將以每股38.5港元定價，集資淨額50.25億港元。是市場熱度下，據傳暗盤交易暴漲。

中國流行玩具和公仔開發商泡泡瑪特在今年六月上港交所提出招股書，預計12月下旬在港股掛牌上市。

(時報資訊)