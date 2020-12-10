劍麟(2228)11月合併營收為3.77億元，年成長3.27％；累計前11月合併營收30.83億元，年減26.69％。劍麟表示，受惠於第4季為傳統汽車產業旺季，在大陸、美國等主要新車銷市場成長，劍麟三大汽車安全零組件銷售穩定提升，且預縮式安全帶精密導管成長率呈現優於整體新車市場銷售的表現，即使展家事業部出貨放緩以及大陸展家事業處轉型所減少，但月營收仍小幅轉正。

劍麟表示，今年公司直接面對疫情造成營運的衝擊，公司也重新進行大陸浙江劍麟廠資產活化、汽車事業群新團隊及業務建置、產能製程優化、資源配置等各項重要策略。其中，在為活化廠區價值提升方面，公司已逐步將大陸區原屬展家事業處現有廠區轉型為汽車零件製造基地，量產汽車事業群旗下車用散熱解決方案相關零組件新品，目前公司散熱研發團隊持續積極與主要客戶開發針對電動車之車用散熱系統相關零組件，計畫於2021年底開始量產，有望未來藉由車用散熱業績成長，注入營運新活水。

(時報資訊)