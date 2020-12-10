台北企業總部園區(T．CBD)的開發，正逐步翻轉內湖新明路老舊工業區的形象，達永機構-耀達建設董事長莊文欽說，台商回流的資金潮驚人對企業總部、辦公室及廠辦需求孔急，商用不動產近2年表現火熱，其中北市內湖科學園區廠辦空置率達新低。三陽工業與耀達建設共同開發北市內湖新明路「金矽谷NO.25」商辦大樓，此案總銷高達88億元，今日舉行動土典禮，預計將在2023年底完工。

莊文欽說，內湖新明路工業區位居內湖科學園區、信義計畫區及南港軟體科學園區等台北市三大產業及商業重鎮的中心點，擁地利之便。在「金矽谷NO.25」還沒動土之前，就已經有人開始在尋問此棟商辦，各個產業別都有，至於是要整棟出售為總部還是分層銷售，目前正在考慮當中。

三陽工業為活化閒置資產，將1436坪的內湖新明路土地，透過合建的方式開發，與耀達建設簽訂產辦大樓開發合約，雙方約定分配比率三陽為58％、耀達42％。「金矽谷NO.25」將打造為樓高16層，SRC鋼骨科技大樓，完工後將成當地最高的大樓，總銷售面積約1.1萬坪，適逢這波台商回流資金潮及北市辦公大樓汰舊換新升級潮，公司對銷售成績抱持樂觀看法。

耀永機構明年度推案包括，總銷20億的北投住宅案，及總銷約18億元的內湖商辦案。

(時報資訊)