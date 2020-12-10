汎德永業（2247）2020年11月合併營收為33.4億元，年增率5.28%，今年1-11月合併營收350.5億元，年增率達17.57%。公司對後續銷售展望持續樂觀。

汎德永業表示，11月受惠Porsche（保時捷）新車大量到港使交車順利，推升11月營收較上月成長8.88%，較去年同期成長5.28%。依目前收單情況來看，BMW熱門車款全新5系列、Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan、MINI主力車款Countryman運動休旅等都將陸續交車，預期12月到明年初將出現新一波的交車熱潮。

汎德永業第四季旗下三大經銷品牌陸續發表多款新車，其中BMW主力經典房車5系列，預售情況良好，本月起將可大量交車；另外，全新世代BMW 4系列雙門跑車以及MINI主力車款Countryman，同樣待2021年式新車陸續到港後即可正式掛牌。

另外，Porsche首款純電動跑車Taycan已在台正式發表，公司旗下的「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」率先全台設置四座保時捷Porsche Turbo Charging高速充電樁。汎德永業表示，Taycan預售期間接單情況良好，正式在台發表上市後賞車人潮及訂單踴躍，預計12月起即可陸續交車，整體來說公司未來新車銷售成長動能無虞。

(時報資訊)