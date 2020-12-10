行政院長蘇貞昌今（10）日在行政院會表示，政府近年來積極優化國內投資環境、鬆綁法規，並因勢利導推出投資台灣3大方案，加上前瞻基礎建設計畫及規畫推動的6大核心戰略產業，將使台灣產業成為國際供應鏈的可信賴夥伴，厚植台灣經濟成長動能。

蘇貞昌指出，蔡英文總統今年就職演說中揭示「6大核心戰略產業」是國家重要政策，奠基在過去推動5加2產業創新基礎上，超前部署，讓台灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組先機，打造台灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等4大中心。

蘇貞昌進一步指出，隨著5G、人工智慧（AI）、物聯網等數位科技的廣泛應用，資安是確保6大核心戰略產業得以順利推展的最重要支柱。如精準健康產業涉及患者個人隱私資料，醫院需導入資安防護，才能確保個資安全。

由於近期屢傳國內國營事業及知名企業接連遭駭事件，蘇貞昌請副院長督導各部會，在推動產業政策過程中主動納入資安措施及相關機制，並請國發會、行政院資通安全處及科技會報辦公室等協助各部會強化資安防護能量，以有效保護國內產業。

蘇貞昌表示，各部會應就人才、資金、法規3大面向秉持開放態度，用最靈活彈性的方式，營造有利產業創新發展的環境。而包括法規鬆綁、保護智慧財產權、引導金融支援產業、推動雙語國家均十分重要，請各相關部會積極推動。

國發會表示，6大核心戰略產業包括資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備，透過提出共通基礎環境優化策略，完善軟性基礎，以支撐6大核心戰略產業發展，使台灣在後疫情時代能掌握全球供應鏈重組先機。

(時報資訊)