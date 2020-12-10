今年以來在新冠疫情嚴峻侵襲下，除中國以外，印度為在亞洲中唯一受外資淨買超的國家，至12月2日止，今年外資已買超166.1億美元，備受青睞。富邦投信表示，印度市場有6大利多，後市表現看好。

印度ETF（證券代號：00652）經理人温芳儀指出，印度NIFTY指數與其他國家主要指數相比，自年初至3月23日低點跌的最深，約有37.5％跌幅，然而由今年3月23日低點以來截至11月3日，漲幅已高達70.4％，遠優於其他主要國家大盤指數，由於印度市場有6大利多，後市表現看好。

第1項利多是MSCI指數上調權重。印度政府在今年4月放寬了外國投資者持有印度多家公司的股權上限限制（FOL，Foreign Ownership Limits），摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）預計MSCI將在11月30日結束的半年度指數審查中把印度股市在MSCI新興市場的權重從8.1％增加到8.7％，預計這將給印度股市帶來25億美元的資金流入。高盛證券亦預期可能有30億美元的資金注入印度股市，製藥、公用事業、化工、工業領域等板塊增幅可能最大。

第2，印度財政刺激計畫實施，其中包括價值2.65億印度盧比（約合GDP的1.33％）的救濟措施，以支持製造業、農業和居民住房。由於看好印度前景，外資券商高盛在11月將印度評級設定為買進。

第3大利多則是雨季雨量豐沛，有利農業經濟。今年西南季風帶來的雨季比預測早了12天，印度農民仰賴雨季的雨水滋潤水稻、玉米、甘蔗、棉花和大豆等農作物。雨季所帶來的雨量對印度農業收成非常重要。在疫情衝擊下，印度因全國封鎖2個多月導致經濟停滯。温芳儀認為，雨季提早來臨，對印度經濟是一場及時雨，讓各界對印度今年農業產量如常或提高有較好的期待。

此外，印度政府通過了農業與勞動力市場管制法案（Labor and Farm Reform Bills），這些法案將在確保工人的社會保障的同時，使公司在僱用/解僱員工方面亦具有更高的靈活性，並使貿易聯合公會正式化，以及確保在食品批發市場創造更多競爭，市場預期這些法案將為「印度製造（Made in India）」提供動力，此為第4項利多。

印度製造的加速則是第5項利多。「印度製造」被預期對印度經濟產生深遠影響，有機會創造1億個新就業機會，並可能看到印度發展消費潛力，隨著時間的推移會增加國內公司的收入。印度宣布了包括進口、生產製造等激勵措施，亦包括稅收優惠等，以期將製造業在GDP中的比重從目前的17％提高到中期的25％。

最後一項利多為經濟回溫迅速。隨著印度每日新增病例由峰值9.7萬例下降至約4萬例，政府亦逐步放鬆疫情封鎖政策，其中製造業表現特別強勁，製造業PMI指數由4月的27.4上揚至11月的56.3；貿易方面，出口及進口皆有所回升，出口由-19.8％升至-1.5％，進口由-40.4％升至-17.2％，皆為經濟增長產生不少貢獻。綜合以上所述，展望未來，印度政府加大雙引擎力道紓困啟動經濟，加上印度製造業為長期的經濟驅動來源，温芳儀建議長期持有富邦印度ETF（證券代號：00652），迎接經濟起飛。惟過程中不排除仍有經濟數據轉弱或國際紛擾等不確定因子干擾，建議搭配富邦印度正2（證券代號：00,653L）及富邦印度反1（證券代號：00,654R）短線增益或避險操作。

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