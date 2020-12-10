連鎖餐飲集團豆府（2752）11月營收1.66億元，年增40.74％；累計1~11月營收16.31億元，年增29.85％，雙雙創下歷史同期新高。展望後市，年底聚餐需求旺盛並進入尾牙春酒旺季，豆府集團因應「微型尾牙」趨勢與需求，旗下品牌推出活動搶市，預可望為12月營收帶來正面效益。

11月份為餐飲業傳統淡季，但受惠於百貨賣場邁入周年慶第二波衝刺期，所帶動的人氣和買氣，加上豆府餐飲集團12周年慶推出的「豆陣回娘家」活動，讓門店業績持續穩定成長，另外，在通路上架的「個人包人蔘雞湯」也取得優異的成績，讓11月份業績續創同期新高。

針對12月份政府啟動秋冬防疫專案，豆府嚴陣以對，持續主動積極自主防疫，除員工檢測體溫、全面配戴口罩等，也嚴格控管料理品質，在用餐區設置隔板，務求提供顧客安全且安心的用餐環境。

展望12月尾牙春酒旺季，因應受到疫情影響而轉變的「微型尾牙」趨勢與需求，豆府將搶攻微型尾牙春酒商機，旗下「涓豆腐」、「銅盤」、「姜滿堂」等品牌推出多項活動，包含專屬折扣優惠及抽獎活動等：而為了迎接聖誕季，全台各地陸續舉辦各項聖誕活動，預期將為百貨賣場帶來人潮，並帶動豆府各品牌業績升溫。

(工商 )