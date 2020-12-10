疫情指揮中心發言人莊人祥10日指出，將針對浙江台商入住的防疫旅館12位人員進行採檢並做血清檢體檢驗，旅館環境也會採檢，以排除本土感染疑慮。

由於持續新增境外移入，且不少無症狀個案都是在檢疫期滿後自費採檢才確診，因此有專家認為應擴大檢疫期滿採檢對象，但是，疫情中心指揮官陳時中認為，已針對移工全面檢疫期滿後再採診，有沒有有必要擴及其他外籍人士，還要再觀察，況且，他說，檢疫期滿再採檢即使是陽性，也培養不出病毒且不具傳染力。

針對浙江台商確診來源，莊人祥10日在記者會中更新資訊指出，這位台商入住的防疫旅館，也有一名曾確個案，是11月29日自德國入境的本國籍人士，當時沒有不適症狀，入境就到防疫旅館檢疫，由於他在德國與確診者接觸，並在12月3日開始出現症狀後確診。

而確診的台商，則是在11月22日返台，就到檢疫旅館，一直到12月4日才出現症狀，兩人在防疫旅館入住時期有重疊的部分，但不是同一天入住。

但是，莊人祥說，個案到防疫旅館後就會直接走路上樓，不會搭電梯，且三餐都是叫外賣送到旅館，旅館人員會將餐點放到居檢者門口，居檢者再開門領取，不會與任何人接觸，只會開關房門，也不會走出去，且兩人不同層。

但是，因外界質疑可能是本土感染，莊人祥指出，將會針對旅館人員採檢並做血清檢體檢驗，旅館環境也會採檢，以排除本土感染疑慮。

至於是否會擴大檢疫期滿採檢對象，陳時中指出，還要再觀察一下，看看相對案例多寡。

(工商 )