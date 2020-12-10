岡山燈展，工作人員將岡山區老人活度中心布置地美輪美奐。（林瑞益攝）

耶誕節將至，岡山公園將於12月10日起，至2021年1月10日，推出3大主題區燈飾，不僅點綴岡山的夜色，區長黃中中邀請民眾來岡山，吃羊肉、買豆瓣醬、看展覽，感受岡山的魅力。

為了今年「繽紛聖誕、璀璨岡山」耶誕裝置，岡山區公所與工作人員在約1周前就開始試燈，因應岡山公園老人活動中心的園區環境，共有3大主題區包含璀璨耶誕樹裝置區、繽紛星空小屋區裝置區，以及耶誕禮物裝置區等。

各主題燈飾布展於岡山公園老人活動中心周邊，構思了名為「拚命三郎使命必達」的建築物布置、電子玫瑰花裝置、鐵件組件模擬光芒，及雪花、野餐小文青星空小屋的裝置藝術，可見設計團隊的巧思。

區長黃中中表示，為歡慶耶誕佳節，今年岡山公園不一樣了，有別於其他地方的傳統耶誕樹體，我們用了趣味方式和媒材，創造了許多令人驚艷的耶誕創意裝置。

黃中中也希望，耶誕節所具備的溫馨氛圍等文化意涵，在岡山不只是節慶而已，同時讓此次岡山耶誕布置展現岡山城市魅力；並行銷岡山特色與亮點，未來會更努力打造岡山成為藝文美學環境，豐富民眾的生活。

(中時 )