被封「廣告界小周子瑜」的新興演員MiuMiu，日前為「智米空氣清淨機」拍攝集資官方主影片，同時也分享最近辣扮酒店紅牌，與嘻哈歌手大支拍戲趣事，大讚大支很紳士，讓她印象深刻。

「廣告界小周子瑜」MiuMiu這次拍攝空氣清淨機影片超有感，自嘲過去不太注重生活品質，房間中的窗戶小，室內空氣不流通，加上汐止比較潮濕，每次進房間都覺得悶悶的。不過，在入手空氣清淨機後，房間狀態變得清爽，改變風水，試鏡數量也增加，笑說「運氣真的有變好」。

MiuMiu透露在入手空氣清淨機後，房間風水改變，運氣也變好了。(米客邦提供)

聊起最近拍戲趣事，MiuMiu說4日播出的法務部調查局宣傳影片中，她飾演酒店紅牌，穿著性感深V裝和嘻哈歌手大支有對手戲，其中有場在KTV的橋段，全部人都被下藥中毒。那時她臉上被化紫色瘀青，還得趴在地上，表現出口吐白沫的樣子，「嘴裡含著牙膏泡泡，還要精準地留在嘴角。」不過，和大支戲中互動雖然親密，但她直呼對方「很紳士」，讓她印象深刻。

小米生態鏈在台最大代理商米客邦，8日集資平台flyingV開檔的智米空氣清淨機，是在台熱銷的小米空氣清淨機的研發製造商，推出首款自有品牌。規格絲毫不輸小米，其中HEPA濾心高達「H13級」，凈化效率達到99.95%。智米不但內建「VOC感測器」，有效去除甲醛、甲苯等常見室內有害氣體(TVOC)，以及油煙、寵物氣味等各種異味。加上CADR值（純淨空氣輸出比率）高達400 m³/h，價格只要5張小朋友有找，規格完全碾壓市場。

(中時新聞網)