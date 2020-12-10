陳菊向國安會「頭子」顧立雄喊話：把雷震文稿還家屬。曾薏蘋攝

「民主的浪漫之路，雷震傳」選在今天世界人權日舉行新書發表會；監察院長陳菊致詞時，對台下的國安會秘書長顧立雄喊話，1978年她第一次被逮捕連帶被沒收的雷震文稿，國安會應把這些還給當事人，因為這是轉型正義最基本；顧立雄致詞時，尷尬笑說，今天絕不是以國安會頭子身份出席，他會再向國安局了解。

由政大學教授薛化元撰寫的「民主的浪漫之路：雷震傳」今新書發表，副總統賴清德、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、國安會秘書長顧立雄都出席。

賴清德致詞指出，讓後人可以瞭解在那一段黑暗時代民主前輩追求自由民主是何等不容易，及瞭解在那段時間，自由主義的雷震很堅定的追求民主和對抗專制獨裁。

賴清德說，歷史發展從來不是坦途，尤其是台灣過去四百年來被不同政權統治、不同的歷史文化衝擊中，而台灣政治進程也一直都顛簸，甚至也跌倒過，但每個時代都有不世出的英雄站出來扛起責任，才能讓台灣民主出現到現在這種情況，雷震當然是代表性人物。

陳菊則說，她今日現場，除了雷震家屬外，她是少數還活著還有接觸的人。她與雷震是忘年之交。

陳菊曾是前省議員郭雨新的秘書，她說，雷震與郭雨新都是特務警總24小時監視的人，有時候雷震要與郭或文學家齊邦媛的父親齊世英見面，無法打電話，「我是當時黨外小妹，我要負責通知」。

陳菊說，雷震有很多文稿，包括「救亡圖存」及給蔣經國的信、回憶錄「我的母親」，都從一個麵攤的廚房通到雷家廚房，由她拿出來的。當時國民黨不瞭解雷震為什麼會把文稿托給一個小鬼、小孩子？

陳菊說，最近她看到兩個重要文件，其一是蔣經國回憶錄，裡面很多在罵她；其實她沒有那麼重要，重要是因為，她把雷震的重要文件透過國際友人在國外發表」。

陳菊說，第二份是雷震寫給蔣經國的信，1978年青谷專案第一次被捕，很多文件包括雷震回憶錄被拿走。雖然後來被告知，雷震夫人宋英是監察委員，雷的文稿已經歸還。但她從雷震寫給蔣經國的信得知，這些文件其實並沒有還。

陳菊說，今天國安會秘書長顧立雄也在現場。她去看促轉會看國安局機密檔案時只看青谷專案，當時她提出要求，現在應該把青谷專案她被逮捕時所沒收的文件，還給雷震家人或她本人，這是轉型正義最基本的。

語畢，台下一陣笑聲，大家都看顧立雄；顧上台致詞尷尬開玩笑說，今日會被邀請，純粹是因為雷震基金會諮詢委員召集人。他也不知道有這樣的反差，「尤其是菊姐，我會回去好好跟國安會瞭解一下。但我應該有義務要去瞭解」。

陳菊說，最近整理資料，包括雷震1979年3月7日過世，她參加告別式、先前雷震參加施明德與艾琳達婚禮，及雷震接受美國News Week記者訪問，以及她帶許信良、張富忠、林正杰、田秋堇去看雷震等照片。她都會把這些41年前的照片轉給政大雷震研究中心。

(中時 )