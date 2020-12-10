周嘉儀（Venus）是香港著名的美女主播，她大學畢業後就坐上主播台，周嘉儀一播就是10年，雖然周嘉儀現已離開主播台，不過她仍不吝嗇在網上分享生活，而周嘉儀近日就在網上放送福利，只見她身上只包著浴巾，大方曬香肩，腿根還若隱若現超誘人。

香港疫情持續延燒，餐廳在晚上6點禁止提供內用，全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所，前主播周嘉儀日前就把握時間去按摩，而她也不忘放送辣照，只見周嘉儀身上只包著浴巾，大方曬香肩，她的白皙腿根還若隱若現，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

同時，這也是周嘉儀難得的性感照，她罕見大尺度解放，也獲得網狂讚：「好性感」、「身材這麼好」、「好難得的性感照」。

38歲的周嘉儀是科班出身，大學畢業後就踏入新聞圈，隔年就升格當主播，而她一播就是10年，直到2005年卸下主播身分，隨後周嘉儀則轉往金融界發展，現在她的職稱已達到董事等級，無疑已升格為職場女強人。

(中時新聞網)