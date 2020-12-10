上櫃公司中強光電延續去年，今年再度於正修科大舉辦第二屆「箇中好手 育才圓夢」獎助優秀學生評選，獲選的2位優秀學生為三年級機械系黃朝安及資工系洪勝漳，分別獲得獎學金30萬元，有機會於畢業後加入中強光電，成為菁英團隊的一份子。

第二屆「箇中好手 育才圓夢」獎助優秀學生評選，吸引正修科大電子系、機械系及資訊工程系等多名優秀學生角逐，學生透過簡報呈現所學專長及技能，表現出最好的一面。

經過一番評核，選出黃朝安及洪勝漳2位優秀學生，中強光電將在大三上下學期各發給2位同學10萬元獎學金，並於同學大四到公司實習時，提供薪資及住宿外，另各加發10萬元獎助學金，讓同學求學路更無後顧之憂。

校長龔瑞璋感謝中強光電提供學生實習機會及提供每名學生30萬元獎助學金，使學生「最後一哩」能獲得完善的專業實務技能職訓與學習，紮根提升學生就業競爭力，龔校長並期許獲選同學能發揮所長、努力學習，成為中強光電的一份子。

此外，仁武高中與仁大工業區15家石化廠商辦理產學合作成立「高雄石化產業特色課程仁大專班」，10日續簽第三期程合作案簽約儀式，開拓在地人才就學、就業新契機。

(中時 )