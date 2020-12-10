樹德科大動遊系校友以《化羽》動畫在日本「DigiCon6動畫與短片競賽」評選，奪得「台灣區金獎」殊榮，左起為柯雅琪、吳盈潔、張敬恩。（樹科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大動遊系校友張敬恩、吳盈潔、柯雅琪日前以《化羽》動畫作品參加日本TBS電視台「DigiCon6動畫與短片競賽」評選，勇奪台灣區金獎殊榮。校方對此感到與有榮焉。

日本東京廣播電視公司（TBS）主辦的「DigiCon6 ASIA大賞」數位內容創作比賽，是動畫產業界的年度盛事，在亞洲地區具有高度的信任評價。獲獎者可以與亞洲地區各創作團隊交流，也可與知名的亞洲大師及國際評審學習，提升自我創作能力，即使今年因疫情關係調整為線上展覽，仍不減低其在業界具指標性的影響力。

指導老師陳慶鴻指出，學生競賽成果是專業學習的總體驗收，也是奠定學生對自己作品自信心的重要訓練，在疫情影響下，就業市場哀鴻遍野，這些獲獎學生在畢業後，立即投入專業領域的就業市場，凸顯學生一技在身的重要性。

《化羽》創作團隊屢獲國際肯定，包括入圍白俄羅斯「Animaevka國際動畫影展」、南韓「首爾獨立短片影展」、印度「人文藝術科學國際影展」等國際影展競賽；在今年10月，奪得「2020新北市學生影像新星獎」之最佳動畫片。

設計學院院長兼動遊系暨電競學程主任蘇中和說，台灣數位內容產業發展相當蓬勃，數位媒體相關工作機會日益增多，對有志從事數位內容產業的學生，是一大利基，動遊系教學也跟隨產業發展腳步與時俱進，無論是嶄新設備與新技能專業，或是實習、就業，都提供學生快速與職場接軌的奠基。

(中時 )