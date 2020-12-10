廖慧儀分手不久，疑與孔德賢一起爬山。(圖／翻攝自東網)

有「狂野空姐」之稱的港星廖慧儀，今年參選港姐後就甩了圈外男友Sam，男方日前疑似為情所困輕生，而他生前千字遺書曝光，絕望揭露遭廖慧儀背叛，新聞爆發後廖慧儀神隱，至今未做回應，不過現卻網友抓包2人疑似結伴爬山。

廖慧儀前男友Sam遺書揭露遭廖慧儀背叛，「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」，而廖慧儀緋聞小王就是男星孔德賢，Sam因為這段時間歷經失業、被背叛、分手，讓他覺得人生好累，最後選擇輕生。

而前男友Sam身亡後，廖慧儀神隱，男方妹妹公開兩人私訊內容，她告訴廖慧儀哥哥的噩耗，沒想到她隔了8小時才回覆，回的第一句話更是令人心寒，「公開遺言是Sam的意願？」讓廖慧儀形象持續重挫。

不過有網友發現，廖慧儀在10月31日上傳一張登山照，打卡地點為石澳龍脊，而孔德賢也在11月4日曬出一張登山照，雖然時間不同，但背景相同，連天空的雲都一樣，懷疑這對緋聞男女不避嫌，相約爬山，而Sam過世後，他們持續神隱，並遭無綫暫停工作。

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