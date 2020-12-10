台東長濱烏石鼻安檢所在10日中午12點多接獲民眾報案，烏石鼻岸際右側礁岩區有釣客不慎落海。(海巡署東部分署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真)

台東長濱烏石鼻安檢所在10日中午12點多接獲民眾報案，烏石鼻岸際右側礁岩區有釣客不慎落海，安檢人員獲報後緊急出動並且成功救援，初步檢視該名釣客僅四肢有些許擦傷，意識清楚無生命危險，經安檢所簡易包紮後自行前往醫院救治。

第一三岸巡隊表示，海巡人員抵達落水處現場時，發現該名釣客有穿著救生衣，距岸約20公尺難以自行游泳上岸，經評估周遭環境無虞後，由2名海巡人員穿著全套救生裝備下水，聯手將落海釣客成功救回岸際，警消人員亦到場協助，經初步檢視該名釣客手腳有些許擦傷並帶往安檢所包紮，後續該名釣客表示可自行前往醫院就治後離開。

第一三岸巡隊指出，烏石鼻安檢所右側礁岩處近年發生多起釣客不慎落海案件，便指導安檢所宣導主動出借救生衣服務，並由線上勤務人員定時前往查看釣客動態以維護安全，安檢所小組長林醇峰提醒民眾若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線。

(中時 )