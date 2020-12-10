23歲謝姓女子遭林姓生母帶走12年，引發社會關注議論；彰化檢警將持續追查偵辦林女是否涉及《刑法》略誘罪與虐童嫌疑；因謝女已返回高雄生母身邊，待母女重新安頓好，檢警會再找謝女了解。彰化警方近日也將重啟曾備受矚目的員林市劉姓母女失蹤案（台版藍可兒案）。

2008年2月，當時就讀國小五年級的謝姓女童，遭已與父親離異，卻被未獲監護權的林姓生母帶走，從此失學中輟，長達12年沒有手機、也沒有社群帳號，毫無自己的人際網路，爆瘦成紙片人且在警方找到人時出現言語行為障礙。

彰檢指出，當年林女沒有監護權，若是假借探視之便，趁機將女兒強行帶走，未尊重女兒的意願，就很可能成立略誘罪責；至於謝女成年後仍爆瘦，是否身體有疾病，或是長期挨餓受虐，林女是否涉嫌違反《兒少法》之身心虐待、或妨害兒童及少年身心健康等罪，都需要再找謝女了解、釐清。

彰化縣日前偵破16年前沉冤昭雪的桶屍命案後，彰化縣警局以副局長王清海擔任召集人，針對全縣陳年、棘手的失蹤人口冷案重啟偵辦調查；其中，最受矚目的就屬員林劉婦母女失蹤案，2008年1月母女倆進入員林市八條通財經大樓內，搭乘電梯至頂樓後，就此離奇人間蒸發，案件又被稱為台版藍可兒案，員林警方也就現有的跡證線索重新偵辦追查中。

(中時 )